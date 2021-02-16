Bakanlar Soylu ve Akar, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşecek
Bakan Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, önce Kılıçdaroğlu'nu sonra Akşener'i Gara operasyonuyla ilgili ziyaret edecek
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonuyla ilgili bugün saat 12.00'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, saat 14.00'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki bakanın daha sonra TBMM'de konuşma yapması bekleniyor.
Başkent'in bugünkü gündemi, terör örgütü PKK tarafından Gara'da bir mağarada şehit edilen 13 vatandaşımız olacak.
ÖNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEKLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Bakanlar Akar ve Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na ziyareti saat 12.00'de gerçekleşecek.
14.00'TE AKŞENER'İ ZİYARET EDECEKLER
İki bakan CHP ziyareti sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Bu görüşmenin ana gündem konusu da yine Gara operasyonu ve şehitlerimiz olacak.
TBMM'DE SÖZ ALACAKLAR
Öte yandan dün AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurul'da bütün partilerin ortak bir metin hazırlayarak tepki göstermeleri çağrısında bulunup "Yarın TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu imzayla gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapacaklar" ifadelerini kullanmıştı. İki bakanın Meclis'te Gara operasyonuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
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