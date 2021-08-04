Bakanlar yangın bölgesinden açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı"

(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde soğutma çalışmaları başladı. Yangın bazı bölgelerde kontrol altına alındı, bazılarında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası camiadan destek sürüyor

Uluslararası camiadan destek gelmeye devam ediyor. 4 ülke daha yardım için Avrupa Birliği'ne başvuru yaptı. Helikopterin kullandığı su tankı (bambi) farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Birçok ülkeden uçak ve ekip desteği geldi

Yarın sabah Azerbaycan'dan 1 uçak ve uçakta 10 personel, 40 itfaiye aracıyla birlikte 150 personel ülkemize gelecek. Ukrayna'dan gelen 4 helikopter çalışmalara katılacak. Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi. Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladı

"İhtiyaca göre gelen önerileri değerlendireceğiz"

Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada ve Japonya, Kızılaç ve Kızılay Federasyonlarından bazı yardım teklifleri geldi. Bu ülkelere ihtiyaçlarımızı söyledik. Uçak ve helikopter, havadan desteğe ihtiyaç olduğunu söyledik. O ülkelerden yanıt bekliyoruz. İhtiyaca göre gelen önerileri değerlendireceğiz.

KKTC’den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde deniz yoluyla yola çıktılar. Mersin’e gelecekler Taşucu’na. Bu sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Devletimiz tüm kurumlarıyla seferberlik ruhuyla çalışıyor. Tüm ekiplerimiz insanüstü bir gayretle mücadele ediyor.

Yaralı 722 kişiden 708'sinin tedavileri tamamlandı

Yangınlar Antalya'da 50 mahalleyi etkiledi. Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavileri tamamlandı. 2 bin 400 afetzede kardeşimize psikososyal destek verdik. Yaralı hayvanlarımız için 7/24 veteriner hizmeti veriliyor. 93 aileye sahada konteyner kurduk.

"Hayatı normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz"

Yangında evi zarar gören 912 kişiye yaklaşık 13 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Günde ortalama 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu ana kadar bölgemize gelen nakdi yardım, 47,5 milyon lira. Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. Hayatı normale döndürmek için canla başla çalışıyoruz. Elektrik ve içme suyu altyapılarında çalışmalar sürüyor.

"Konutlar sit ya da koruma alanına yapılmayacak"

Konutlarımızı yerinde yapacağız. Konutlar sit ya da koruma alanına yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bulunduğu alanlar nerede ise oralarda yapacağız. Yöresel mimariye uygun bir şekilde konutları hazırlıyoruz. Konutları 3 1, 2 1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Devletin bütün kurumları, birçok noktada başlayan ve ülkenin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla topyekun mücadele halinde. Sahada cansiperane şekilde yangınların söndürülmesi adına gece gündüz emek verenlere minnettarız.

İnşallah kısa sürede de bu afetin üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak hem ulaşım hem de haberleşme açısından herhangi bir sıkıntı yaşamamak için bütün yangın olan bölgelerde büyük teyakkuz halindeyiz. Bizler Antalya'dayız ama gözümüz, kulağımız diğer bölgelerde. Karadan, havadan hatta denizden topyekun bir mücadele var. Özellikle Bodrum ve Marmaris'te denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün tahlisiye botları römorkörleriyle denizden de güçlü bir destek veriyoruz. Yine burada da bütün yangın bölgelerinde özellikle lojistik olarak bütün ekiplerimiz, bütün elemanlarımız, şantiyelerimizi adeta bir koordinasyon merkezlerine dönüştürdü. Çok ciddi bir çalışma var. Binlerce çalışma arkadaşlarımızla cansiperane bir çalışma var. Allah hepsinden razı olsun. Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz.

Tabii bir taraftan yangının söndürüldüğü bölgelerde, afetten etkilenen vatandaşlarımızla ilgili de onların dertlerini, sıkıntılarını kısa sürede çözüyoruz. Onlarla da ilgileniyoruz. İnşallah bütün temennimiz kısa sürede bu işin üstesinden gelmektir. Devletimiz dimdik ayaktadır ve çok güçlüdür. Herhalükarda en kısa sürede bu işin üstesinden gelecek ve afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldıracaktır.