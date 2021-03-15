Bakanlık'tan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında olduğu belirtildi.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulandığı aktarıldı.

25 bin 372 kişiye işlem

Bu kapsamda 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.

Açıklamada, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymaya devam edilmesi gerektiği hatırlatıldı.