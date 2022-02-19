Bakanlıktan Migros'a soruşturma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
TÜRKİYE 19.02.2022, 13:50
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