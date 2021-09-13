Bakırköy’de 7 patenli genç, bir otomobile tutunarak yolculuk yaptı
Florya’da, 7 patenli gencin bir otomobile tutunarak trafikte yolculuk yaptığı görüldü. Tehlikeli yolculuk anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 13.09.2021, 09:41
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya’da, 12 Eylül öğle saatlerinde, 7 patenli gencin bir otomobile tutunarak yolculuk yaptığı görüldü.
Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
KASK VE DİZLİK TAKMADILAR
Kask ve dizlik dahi takmadığı görülen gençler, akan trafiğe aldırış etmedi.
Gençler, otomobilin arkasındaki tehlikeli yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.
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