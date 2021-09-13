Bakırköy’de 7 patenli genç, bir otomobile tutunarak yolculuk yaptı

Florya’da, 7 patenli gencin bir otomobile tutunarak trafikte yolculuk yaptığı görüldü. Tehlikeli yolculuk anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE 13.09.2021, 09:41
Bakırköy’de 7 patenli genç, bir otomobile tutunarak yolculuk yaptı

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya’da, 12 Eylül öğle saatlerinde, 7 patenli gencin bir otomobile tutunarak yolculuk yaptığı görüldü.

Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

KASK VE DİZLİK TAKMADILAR

Kask ve dizlik dahi takmadığı görülen gençler, akan trafiğe aldırış etmedi.

Gençler, otomobilin arkasındaki tehlikeli yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.

#İstanbul #Bakırköy #Florya #AksuTV #AksuTVHaber
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