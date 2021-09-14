Bakırköy’de sivil polisler değnekçiyi suçüstü yakaladı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın arazisinin yan tarafında ‘ekmek fırını’ olarak faaliyet gösteren iş yerinin, sahibi tarafından ruhsatsız olarak korsan otoparka dönüştürüldüğü yönünde istihbarat aldı.

Bunun üzerine müşteri kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde B.R. adlı şüpheli, emniyet ekiplerini karşıladı.

SİVİL POLİSLE PAZARLIK

Müşteri zannettiği polislere 25 lira karşılığında park yeri tarif eden B.R., kameralar tarafından görüntülendi.

"Arabayı bıracağız." diyen polise, "Kaç saat kalacak?" diye soran değnekçi, '1-2 saat kalır.' cevabını alınca 25 TL istedi.

21.30'a aracın alınmasını da tembihleyen değnekçi, konuşmasının devamında da park işlemini kendisinin yapacağını dile getirdi.

Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri, değnekçiyi gözaltına aldı.

ARSAYI KORSAN OTOPARKA ÇEVİRENE DE YER GÖSTERENE DE CEZA

Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otoparka çeviren fırın işletmecisi E.İ.’ye idari işlem yapılırken, B.R. hakkında '2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili değnekçilik maddesi gereğince cezai işlem uygulandı.

Ayrıca başka kişiye ait arsayı korsan otoparka çeviren E.İ., “sigortasız işçi çalıştırmak” suçundan da ceza aldı.

Otopark alanı, Bakırköy Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.