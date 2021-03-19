Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemedi! Babasıyla aynı kaderi yaşadı
Bakkaldan meyve suyu alıp evine dönen 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun babasının da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
TÜRKİYE 19.03.2021, 12:26
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı.
BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ
Öte yandan, İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin kontrolünden çıkarak, köprüden uçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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