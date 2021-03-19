Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemedi! Babasıyla aynı kaderi yaşadı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Servis sürücüsü Mehmet G. ise gözaltına alındı.

BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Öte yandan, İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin kontrolünden çıkarak, köprüden uçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.