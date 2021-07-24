Baklavada pandemi döneminin rekoru kırıldı

Pandemiden Dolayı Baklava Üreticileri İstedikleri Satışı Yapamasalar Da Kısıtlamasız Geçen Kurban Bayramı’nda Rekor Satış Yaptılar.

Bu Bayramda Baklava Üretiminde Ve Haliyle Tüketiminde Pandemi Döneminin Rekorunun Kırıldı

Baklavanın En Çok Tercih Edilen Tatlı Olduğunu Belirten Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Baklavanın Diğer Tatlılara Göre Daha Çok Satıldığını Söyledi.