Baklavada pandemi döneminin rekoru kırıldı
Koronavirüs Tüm Dünyayı Sarmadan Önce Türk Baklavası Hem İç Piyasada En Çok Rağbet Gören Tatlılardan Biriydi, Hem De Ülkemize Gelen Turistlerin Gözdelerindendi.
TÜRKİYE 24.07.2021, 17:25 24.07.2021, 19:54
Pandemiden Dolayı Baklava Üreticileri İstedikleri Satışı Yapamasalar Da Kısıtlamasız Geçen Kurban Bayramı’nda Rekor Satış Yaptılar.
Bu Bayramda Baklava Üretiminde Ve Haliyle Tüketiminde Pandemi Döneminin Rekorunun Kırıldı
Baklavanın En Çok Tercih Edilen Tatlı Olduğunu Belirten Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Baklavanın Diğer Tatlılara Göre Daha Çok Satıldığını Söyledi.
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