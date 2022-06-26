Balayından dönen çift kazada hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda kahreden bir kaza yaşandı.

Çaykapı köyü mevkiinde Samsun istikaetinde seyir halinde olan Hüseyin Etçi idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi olay yerinde hayatını kaybederken otobüste bulunan 16 kişi yaralandı.

Olay yerinde öldüler

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi’nin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.