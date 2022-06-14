Balık tutmaya çalışırken dereye düşüp boğuldu
Arkadaşları ile birlikte balık tutmaya giden 72 yaşındaki yaşlı adam, düştüğü derede boğularak hayatını kaybetti.
İstanbul’un Çatalca ilçesi Karacaköy Mahallesi'ndeki dereye dün saat 15.00 sıralarında balık tutmaya giden Remzi Kınaş (72), arkadaşlarından ayrıldı ve farklı bir noktadan balık tutmaya çalıştı.
Suya düşen Kınaş, kayboldu.
Kınaş'tan haber alamayan arkadaşları, durumu Jandarmaya bildirdi.
1 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin 1 saatlik arama çalışmaları sonucu Remzi Kınaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Kınaş’ın cesedi, yapılan incelemeler sonrasında Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
“Tanıdığımız bir arkadaşımızın boğulduğunu duydum”
Aynı dereye balık tutmaya gelen Erol Atmaca, “Geldiğimde jandarma, AFAD ve ambulans buradaydı. Ne olduğunu merak ettim ve sorduğumda, daha önceden tanıdığımız bir arkadaşımızın boğulduğunu duydum.” şeklinde konuştu.
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