Balıkçı ağına canavar takıldı!

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Nate Iszac, bu ayın başlarında Alaska kıyılarında devasa kurt yılan balığı yakaladı ve tekrar suya atmadan önce o anları ölümsüzleştirmek istedi.

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Güçlü çeneleri ve tehlikeli ısırığıyla bilinen kurt yılan balığı, sığ sulardan yaklaşık 200-220 metrelik derinlikteki sularda bulunuyor. 7 metreden fazla büyüyebilen bu balıklar, güçlü çenelerini avlarını ezmek için kullanıyor.

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39 yaşındaki Nate Iszac, bu ayın başlarında Alaska kıyılarında korkunç görünümlü balığı yakaladı, devasa çenesine ve keskin dişlerine çok yakından baktı.

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Uzun süredir balıkçılıkla uğraşan Nate, daha sonra kurt yılan balığı olarak tanımlanan yaratıkla birkaç fotoğraf çektirdi. Nate, "Onu gördüğümüzde bir hayli gerildik" dedi.

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"Onları daha önce görmüştüm ve çok sert ısırabileceklerini biliyorum, bu yüzden temkinliydik." ifadelerini kullanan Nate Iszac, ABD'nin Oregon eyaletinde yaşıyor.

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Nate, 9 Mart'ta Alaska'daki Akutan Adası'nın hemen açıklarındaki Bering Denizi'nde devasa kurt yılan balığını yakaladı. Ancak Facebook için birkaç fotoğraf çektikten sonra yılan balığını denize geri attı ve zarar görmeden yüzerek uzaklaştığını söyledi.

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'DİŞLERİ KORKUNÇ GÖRÜNÜYOR'

Sosyal medyadaki fotoğrafları gördükten sonra yorum yapan bir kişi "Bu gerçek bir deniz canavarı!" ifadesini kullandı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı da "Seni ısırmadığına sevindim, dişleri korkunç görünüyor" diye yazdı.

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ÜÇ TÜRÜ BULUNUYOR

Kurt yılan balığının üç türü bulunuyor. Benekli kurt yılan balığı, Atlantik kurt yılan balığı ve Kuzey Atlantik kurt yılan balığı olmak üzere üç türü bulunan balık, kuzey Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nda yaşıyor.

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