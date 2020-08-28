Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor

Av yasağının bitmesiyle "Vira Bismillah" diyebilmek için 1 Eylül'ü bekleyen Sakarya ve Kocaeli'deki balıkçılar, tekne ve ağlarını yeni sezona hazırlıyor.

TÜRKİYE 28.08.2020, 11:27
38
Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor

Av sezonundan umutlu olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, en çok palamut ve çinekop yakalamayı bekliyor.

İlçedeki Ereğli Balıkçı Barınağı'nda, teknelerin yaklaşan av sezonu için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ağlarını onaran balıkçılar, motorların da bakımlarını yapıyor.

Balıkçılar sezondan umutlu

Balıkçı Muammer Mert, yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirterek, sezon için ağların bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Ağ tamirinin sonuna geldiklerini ifade eden Mert, "Şu an yaptığım hamsi ağı, 2-3 güne ağ tamir işimiz biter. Palamut ve çinekopun bol olduğu duyuluyor. Haberler bu şekilde geliyor. İnşallah öyledir. Eğer işlerimiz iyi giderse de yorgunluk kalmaz" diye konuştu.

Balıkçı Birol Seymen de ağ tamiri yaptıklarını ve bir iki gün sonra ağ bakımlarını bitireceklerini kaydetti.

Bu sene sezonun iyi geçeceğini umduklarını belirten Seymen, "Gemimizde 25-26 kişiyiz. 7,5 ay denizde kalacağız. Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyoruz" dedi.

"Hamsi yakalamak sıkıntı oldu"

Tekne sahibi Hüseyin Abanoz, yeni av sezonu için ağların bakımlarını yaptıklarını, yeni dönem için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Balığın bol olması için havaların iyi gitmesi gerektiğine işaret eden Abanoz, "Balık denildiği gibi varsa bu sezon balıkçılık güzel gidecek gibi duruyor. Bu sene hamsi avcılığı biraz sıkıntı. Pek denizde hamsi balığı gözükmüyor. Bu hamsi balığını yakalama şansı da ışıkla oluyordu. 2-3 sene bu ışığı tek lamba olarak serbest bırakılmıştı fakat 'aç gözlüler' yüzünden ışıkla avlanmak Marmara'da yasaklandı. Hamsi balığını da yakalamak sıkıntı oldu" diye konuştu.

Ailesiyle balıkçılık yapan Abanoz, yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını diledi.

Sakaryalı balıkçılar da hazırlıklarını sürdürüyor

Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu nokta olan Sakarya'nın Karasu ilçesi Yenimahalle'deki limanda hazırlanan balıkçılar da yeni sezona umutlu giriyor.

Eksikliklerini gidermek için yoğun mesai harcayan balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımlarını tamamlayıp 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Fuat Sezer, 2020-2021 sezonuna çok az bir zaman kaldığını hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

Geçen sezon palamuttan umduklarını bulamadıklarını ancak bu yıl denizde palamut bereketi beklediklerini belirten Sezer, "Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz inşallah. Bütün arkadaşlar son hazırlıklarını yapıyor. Ağlarımızın tamirini yaptık, teknemizde gerekli tüm malzemeleri tamamladık" dedi.

Balıkçıların ağlarını teknelere yüklemeye başladığını anlatan Sezer, 1 Eylül itibarıyla "Vira Bismillah" diyecekleri günü heyecanla beklediklerini aktardı.

Sezer, "Kredi çekip borçlanan arkadaşlarımız var. İnşallah sezonun bereketli olmasıyla borcunu ödeyecekler. Palamut sezonunun bereketli geçmesini umuyoruz. Bu sene emareler bu şekilde. Ayrıca istavrit ve çinekop da denizde bereketli gözüküyor. İnşallah hayırlı bir sezon olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Kaç aydır bunu bekliyoruz, heyecanlıyız"

Balıkçı Ali Batuhan Canavar, sezon için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Tam teşkilat sezona hazırlıklarımızı yaptık. Hazır kıta sezonu bekliyoruz. Kaç aydır bunu bekliyoruz heyecanlıyız. Palamut, çinekop, barbun, hamsi, istavrit tutuyoruz. İnşallah bereketli geçecek, umudumuz o yönde. Teknede 7-8 kişi geçimini bununla sağlıyor" diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oran da yeni ağlar yaptırdıklarını ve sezonu heyecanla beklediğini belirterek, "Denizi seviyorum. Çocukluğumuzdan beri bu işle uğraşıyorum. Geçimimizi de buradan sağlıyoruz. Severek çalışıyorum. 1 Eylül'de başlayacak sezonu bekliyoruz. Kayığımızın, ağlarımızın, halatlarımızın bakımlarını yaptık. Sezonumuzu bekliyoruz, mutluyuz bu sezon güzel işler olacak öyle duyumlar aldık. Heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

#Av yasağı #Kocaeli #Sakarya #Balıkçılar #Vira Bismillah
Yorumlar (0)
33°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 05:53
Öğle 12:38
İkindi 16:18
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25