Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18:44'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.32 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi