Balıkesir'de 8 yaşındaki kız, pitbull saldırısına uğradı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Turfullar Mahallesi'nde, bir aile bayram ziyareti gerçekleştirdi.

8 yaşındaki Reyyan Bozdağ, annesi ve ablalarıyla dedesinin evine gittiği sırada, bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

Pitbull cinsi köpek tarafından ısırılması sonucu sırtında, kollarında yaralar oluşan, sol kulağında yarık oluşan çocuk, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

KULAĞINA DİKİŞ ATILDI

Bigadiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen kızın kulağına dikiş atıldı.

Baba Mehmet Bozdağ, olay sırasında kendisinin tarlada hayvan otlattığını söyledi.

"BAŞKA ÇOCUKLARIN DA CANI YANMASIN"

Köpek saldırısından, büyük kızının yanına gelip anlatmasıyla haberdar olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hızlıca mahalleye geldim. Damadım Reyyan'ı hastaneye götürmüş. Köpek kızımı yere devirmiş, sırtından ısırmış, ayırmışlar. İkinci kez tekrar saldırmış, damadım olmasaymış boğazını tutacakmış. Damadım köpeği ayırmak için tekme atmış ama hayvan yine de kızımın kulağını koparmış, bayağı bir yırtmış. Ben bu tür şeylerin cezasız kalmasını istemiyorum. Başka çocukların da canı yanmasın.

Bir evladın nasıl yetiştiğini herkes biliyor. Evladım bu şekilde olunca aklım çıktı, o an ben orada olsaydım ne olurdu bilemem. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu durumdan bütün mahallemiz şikayetçi. Bayram kalabalığı olmasaydı belki kızım kurtarılmayacaktı. Allah'ım onu bize bağışladı."

"SOKAKTA ÖZGÜRCE OYNAMAK İSTİYORUZ"

Reyyan Bozdağ ise tedavisine başlanmasıyla kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, "Biz sokaklarda özgürce oynamak istiyoruz, pitbull köpeği görmek istemiyoruz." dedi.

Olayın ardından çocuğun ailesinin şikayeti üzerine köpeğin sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.