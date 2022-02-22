Balıkesir'de devrilen motosikletin altındaki genç, hayatını kaybetti
17 yaşındaki Ahmet Çobanoğlu’nun kullandığı motosiklet virajda devrilince genç çocuk, olay yerinde hayata veda etti.
TÜRKİYE 22.02.2022, 22:14
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kırsal Kırcalar Mahallesi yolunda saat 10.00 sıralarında 17 yaşındaki Ahmet Çobanoğlu’nun kullandığı motosiklet, virajda devrildi.
Yoldan geçen sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Yapılan kontrolde Çobanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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