Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten dolayı 33 kişi zehirlendi
Balıkesir'de Sındığı ilçesinde Ahmet M, oğlu Murat K'nin düğünü sonrası evlerine gelen misafirlerine pilav, ayran ve tatlı ikram etti. Düğün sonrası ikram edilen yiyeceklerden 33 kişi zehirlendi.
TÜRKİYE 23.08.2021, 14:53
Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası Camikebir Mahallesi'nde bulunan evinde düğün davetlilerine yemek verdi. Yemek yiyen 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.
DÜĞÜN SONRASI 33 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri düşünülen 33 kişi tedavi altına alındı. Evlerine dönen davetlilerden 33'ü daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Sındığı Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.
33 KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI
33 hasta ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, zehirlenen hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü yetkilileri söz konusu yemeklerden numune aldı.
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