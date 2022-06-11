Balıkesir'de feci kaza: 7 ölü 14 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Soylu, "Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor." dedi.