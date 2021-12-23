Balıkesir'de mutfak tüpü bomba gibi patladı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması sonucu ev harabe hale gelirken, mutfakta yemek yapan kadın yaralandı.
TÜRKİYE 23.12.2021, 19:56
Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesinde Celal Eroğul adlı vatandaşın evinde mutfak tüpünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada evin hanımı Refiye Eroğul yaralandı.
EV VE ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR HASAR GÖRDÜ
Patlama sonrası itfaiye, 112 Acil ekipleri ve AFAD ekipleri patlama olan adrese sevk edildi. Mutfak tüpünün bomba gibi patlaması sonrası ev ve çevresinde bulunan binalar hasar gördü. 112 ekipleri yaralı Refiye Eroğul'u hastaneye sevk etti.
Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.
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