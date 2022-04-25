Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 25.04.2022, 20:22
Balıkesir'in Edremit ilçesinde A.V.Ö.'nün kullandığı, römorku odun yüklü traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan yolcu G.N., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25