Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde A.V.Ö.'nün kullandığı, römorku odun yüklü traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan yolcu G.N., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.