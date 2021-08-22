Balıkesir'de yük treni otomobile çarptı: 2 ölü
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçidine giren otomobili tren biçti. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 22.08.2021, 00:51
Durusunbey ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Kurtlar yol ayrımında, hemzemin geçidine kontrolsüz giren otomobile yük treni çarptı.
Otomobilde bulunan ismi tespit edilemeyen kadın olay yerinde, oğlu da 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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