Balıkesir’de inek bir kadını öldürdü!
Hayvanlarını yemleyen kadın, ineğin darbesi ile bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 23.08.2021, 09:00
Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli kırsal Mahallesi’nde hayvanlarına yem veren Gülcan M. (53), ineğin darbesi ile yere yığıldı.
KENDİNE GELEMEDİ
Göğsüne gelen darbeden sonra kendine gelemeyen Gülcan M., 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Gülcan M., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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