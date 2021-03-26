Balkon işçinin üzerine düştü!
Tadilat yapılan eve malzeme taşımak için balkona kurulan vinç nedeniyle balkon duvarının bir bölümü aşağıda bekleyen işçinin üzerine çöktü. Ağır yaralanan Dikran Toprak(53) tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 26.03.2021, 22:55
Olay, saat 15.00 sıralarında Zonguldak'ın Ereğili ilçesinin Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın ikinci katında tadilat çalışması için aşağıdan malzeme taşımak amacıyla balkona portatif vinç kuruldu. Vinç yardımıyla malzemelerin yukarı çekilmesi sırasında balkon duvarının bir bölümü aşağıda bekleyen işçi Dikran Toprak'ın üzerine çöktü. Üzerine gelen moloz yığınlarıyla yaralanan Toprak'ın yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Toprak'a müdahalede bulundu. Özel hastaneye kaldırılan Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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