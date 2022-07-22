Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'de apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 22.07.2022, 19:49
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın 4. katında bulunan dairede meydana gelen olayda, 3 yaşındaki N.İ.Ç. isimli çocuk, balkonda oyun oynamaya başladı.
Minik çocuk, oyun oynarken cam yakılı balkonun açık bölümünden bahçe zemini düştü.
Hayatını kaybetti
Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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