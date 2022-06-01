Balkondan düşen çocuğun kurtuluşu

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Tareel (2), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan sallanarak bölgede paniğe sebep oldu.

Tutunmakta zorlanan çocuğu gören esnaf hemen binanın önüne koştu.

Havada yakaladılar

Kimi tişörtünü çıkardı kimi ise ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı. Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk kısa süre sonra düştü. Düşen çocuğu esnaf kurtardı. Hastanede kontrolden geçen çocuk daha sonra evine gönderildi.

"Dayanacak gücü yoktu"

Çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, "Arkadaşlarımızla otururken yukarıdan çocuğun sarktığını gördük. Direkt gittik. 10 saniyelik bir şeydi. Çok şükür şu an çocuk iyi bir sıkıntısı yok. 15 dakika sonra çıkabildiler. Aileye seslendik. Çocuk sarkmış, aileden kimse yok. Sesleniyoruz, sesleniyoruz yoklar. O an benim elim ayağım titredi. Bez falan getirmeye çalıştık. Çocuğun dayanacak gücü yoktu, belliydi. Bacaklar dışarı şekilde sallanıyordu." ifadelerini kullandı.

"Sağlık durumu iyi"

Çocuğu kurtaranlara teşekkür eden aile dostu Sadettin Aytulum ise "Annesi vardı evde ama görmedi herhalde bulaşık yıkıyordu. Sallanırken görmüşler. Biz dükkandaydık, arkadaşlar aradı. Hastaneye götürdük, bir sıkıntı yok dediler. Her yerine baktılar. Kaburgası kırık olabilir diye düşündük. Sıkıntı yok. Şu an iyi. Balkon kapısı muhtemelen açıktı." dedi.