Balta ve sopa ile saldırdıkları kişiyi ağır yaraladılar
Karabük'te bir kişiyi evinin önünde balta ve sopa ile saldırarak ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı.
TÜRKİYE 10.03.2022, 22:26
Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, S.A. (36) isimli şahıs evinin önünde baltalı ve sopalı saldırıya uğradı. Aldığı darbeler ile yerde kanlar içinde kalan vatandaş ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen E.K., G.Ö. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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