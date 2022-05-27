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Baltalı saldırgan için istenen ceza belli oldu

Boşandığı eşini çalıştığı markette baltayla yaralayan ve 5 parmağını koparan saldırgan için 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

TÜRKİYE 27.05.2022, 14:21
Baltalı saldırgan için istenen ceza belli oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi İlke Kuleli (29), 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den (35), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı.

Mahkeme çiftin biri 9, diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğunun velayetini annelerine verdi.

Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarını ardından da onun peşini bırakmadı.

Baltayla saldırdı, 5 parmağını kopardı

Boşanmalarından 4 gün sonra saat 18.00 sıralarında, eşinin kasiyer olarak çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi, Karakol Caddesi'ndeki markete giden Demirci, elindeki baltayla saldırdı.

İçerdeki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu.

Çevredekiler, genç kadını marketten çıkararak ölümden kurtardı.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuleli, ilk müdahalenin ardından da Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Kuleli'nin, sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı.

Cani tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan İsmail Demirci, ifadesinde boşandığı eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle de baltayla saldırdığını ileri sürdü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Savcılığı Ailenin Koruması ve Kadına Şiddet Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturmasını tamamladı.

Aydın’da baltalı saldırgan için istenen ceza belli oldu #1

20 yıla kadar hapis cezası istemi

Demirci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“Yarın git savcıya şikayet et, 2 ay yatarım var”

İddianamede, Demirci'nin boşandığı eşi İlke Kuleli'yi olaydan 2 ay önce de ölümle tehdit ettiği belirtildi.

Demirci'nin Kuleli'ye “Kendi canını düşünen, yaşamı seven en adi çocuğu olsun. 2 çocuğumun son nefesleri elimde son bulsun. İlke Kuleli son günlere geliyoruz. Kararını ver. Habil ile Kabil olmayalım veya Erdal Akın ile Esin Hanım olmayalım. O markete yarın geleceğim. Ne yapacaksın bakalım. Hodri meydan. Kimlere güveniyorsun belli değil. İkimizi yok edeceğim. Git kime sığınırsan sığın. Yarın git savcıya şikayet et. 2 ay yatarım var. Akıllı ol. Seni iş çıkışı çalıntı bir arabayla kaçıracağım. Bak planı da yazdım. Ara emniyeti hemen şimdi.” şeklindeki yazılı mesajı da iddianamede yer aldı.

Bu nedenle hakkında 'tehdit' suçundan Aydın 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Demirci'nin geçen 23 Mart'ta 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı da iddianamede belirtildi.

Aydın’da baltalı saldırgan için istenen ceza belli oldu #2

“Bırak kızı zaten öldürmüşsün”

İddianamede olayın görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi.

Tanık Hasibe B.'nin ve müşterilerin çığlık atarak yardım isteyip, “Öldürüyor, öldürüyor" diye bağırarak marketten çıktıkları, bağrışmalar üzerine markete ilk olarak giren tanık Mahmut Ü.'nün de şüpheliyi elinde balta ile İlke Kuleli'nin üzerine çökmüş ve kapaklanmış vaziyette görüp, 'Yapma' diye seslendiği iddianamede belirtildi.

Demirci'nin elindeki baltayı göstermesi üzerine Mahmut Ü.'nün korkup, dışarı çıktığı da iddianamede vurgulandı.

Sonradan markete girdiği belirtilen bir diğer tanık Mehmet K.'nin “Bırak kızı zaten öldürmüşsün” diyerek uyardığı Demirci'nin “Amca sen karışma bu kız beni aldattı” diye karşılık verdiği de iddianameye girdi.

Tanık Levent Hakan A.'nın da Kuleli'ye vurmaması için uyardığı Demirci'nin uzaklaşması üzerine “Ambulansı arayın gelsin” dediğine de iddianamede yer verildi.

Aydın’da baltalı saldırgan için istenen ceza belli oldu #3

Her iki elde parmaklar paramparça

İddianamede Kuleli için olayın ardından düzenlenen geçici doktor raporuna da değinildi.

Rapordaki “Occapitol bölgede 5 ve 6 santimlik iki kesi, her iki elde parmaklar paramparça. Her iki elde multipler kesiler mevcut olup hayati tehlikesi olduğu. Parmakların basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek durumda” ifadelerine yer verilip, kati rapor için İlke Kuleli'nin tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazıldığı ancak cevap gelmediği de belirtildi.

#Baltalı saldırgan
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