Baltayla ATM'lere saldıran alkollü kişi yakalandı
Turgutlu ilçesinde, elindeki baltayla 2 bankanın otomatik para çekme makinesi ile bir marketin camına zarar veren alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda elindeki baltayla dolaşarak çevresindekileri endişelendiren M.A.T., bir bankanın otomatik para çekme makinesine saldırdı.
Önce ATM'lere, sonra da süpermarkete balta ile saldırdı
Balta darbeleriyle ATM'ye zarar veren şüpheli, ardından ikinci bir bankanın para çekme makinesinde de tahribata yol açtı. Dehşet saçan şüpheli bu kez elindeki balta ile bir süpermarketin camına vurdu.
Trafik polisleri, alkollü saldırganı yakaladı
8 ATM monitörü ve klavyeleri ile süpermarketin camına zarar veren şüpheli, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan kontrolde şüpheli M.A.T.'nin 2.29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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