Bankacılık Kanunu Teklifi TBMM'den geçti
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TÜRKİYE 26.05.2022, 20:24
TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi için mesaisini tamamladı.
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Dövizini TL'ye çeviren şirketler vergi istisnasından yararlanacak
Düzenleme ile şirketler bilançolarındaki dövizi Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda, vergi istisnasından yıl sonuna kadar yararlanabilecek.
Açık cezaevi hükümlülerin izinleri uzadı
Öte yandan teklifle birlikte açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılması da kabul edildi.
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