'Bankadan arıyorum' deyip, 159 bin lira dolandırdı

Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki S.A.’nın telefonu çaldı.

Telefonunu açan S.A.’ya, arayan kişi, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıttı.

159 bin lirasını aldı

Talihsiz adamı kandıran şüpheli, hesabındaki 159 bin lirayı aldı.

Transfer yaptığı öne sürülen dolandırıcı, sonrasında telefonu kapattı.

Polise koştu

Belli bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan S.A., polise giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.