'Bankadan arıyorum' deyip, 159 bin lira dolandırdı
Kimliği belirsiz dolandırıcı, telefon açtığı kişiyi kandırıp 159 bin lirasını aldı. Polis, şimdi o dolandırıcının peşinde…
TÜRKİYE 09.06.2022, 18:19
Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki S.A.’nın telefonu çaldı.
Telefonunu açan S.A.’ya, arayan kişi, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıttı.
159 bin lirasını aldı
Talihsiz adamı kandıran şüpheli, hesabındaki 159 bin lirayı aldı.
Transfer yaptığı öne sürülen dolandırıcı, sonrasında telefonu kapattı.
Polise koştu
Belli bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan S.A., polise giderek şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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