Banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu, Evliliğe hazırlanıyordu!

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 1. Etap TOKİ konutlarında ikamet eden 23 yaşındaki M.Ç. isimli kız, bir süreden bu yana nişanlı olduğu kişiyle evlilik hazırlıkları yapıyordu. M.Ç.'nin evlilik arefesinde evinde vefat etmesi, büyük üzüntüye neden oldu.

POLİS, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Evinin banyosundan uzun süre çıkmayan genç kız, ailesinin haber verdiği polis ve sağlık ekipleri tarafından evlerinin banyosunda ölü bulundu. Boynunda eşarp bağlı olarak kalorifer peteğinin yanında dizleri üzerinde oturur vaziyette bulunan genç kızda her hangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kız otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazesinin araca bindirilmesi sırasında ise genç kızın yakınları fenalık geçirdi. Genç kızın yakın tarihte de evleneceği öğrenildi.