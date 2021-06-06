Baraj kenarında boğazı kesilmiş kadın cesedi bulundu!
Her yıl artarak devam eden kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadın bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler, yarı çıplak ve hareketsiz yatan bir kadın görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.
KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cansız bedenin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı.
ÇEVREDEKİLER POLİSİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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