Baraja düşen 2 kişiden biri otlara tutunarak kurtuldu, diğeri boğuldu!

Manisa'da 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz, Afşar Barajı kenarına gezintiye gitti. Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi.

ARKADAŞI BARAJ SULARINA DÜŞTÜ

Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü.