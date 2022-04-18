Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 10 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
TÜRKİYE 18.04.2022, 16:11 18.04.2022, 16:26
Kahraman Mehmetçik, PKK'lı hainleri sınır dışında vurmaya devam ediyor.
Gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin ortadan kaldırılması için başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nunda 19 terörist öldürülmüştü.
Bölgede operasyon devam ederken bir haber de Suriye sınırından geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlerin hedef alındığını duyurdu.
10 PKK'lı terörist öldürüldü
Yapılan açıklamada 10 hainin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi." denildi.
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