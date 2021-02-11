Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 11.02.2021, 11:46
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin, kahraman Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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