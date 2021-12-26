Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, huzur ve güveni tesis etmek için görev yaptığı Barış Pınarı operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor.

kahramanlar bugün saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.

Olaya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

"TERÖRE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"

Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.