Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgede teröristlerin sızma girişimlerine fırsat tanımıyor.

Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Barış Pınarı bölgesinde komandolar bir saldırı girişimini daha engelleyip 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'den yapılan videolu paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.