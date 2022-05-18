Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, hain terör örgütünün kökünü kazıyor.

Son olarak PKK'lı teröristler, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.

Ateş açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok"

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."