Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmıyor.

Hain teröristlerin geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırıda DSİ personeli Cihan Gökkaya şehit düşmüştü.

YILIN SON GÜNÜ TERÖRİSTİN KABUSU OLDULAR

Gökkaya'nın da kanı yerde kalmdı. Kahraman askerlerimiz yeni yılın son gününde de hainlerin üzerine kabus gibi çöktü.

Düzenlenen operasyonda 5 hain öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor." denildi.