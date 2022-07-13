Barış Pınarı bölgesine 4 terörist yakalandı

Yurt genelinde teröre geçit yok...

Terösritlere geçit vermeyen kahraman askerlerimizden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor.

Operasyonlarına hız kesmeden devam eden mehmetçiklerimiz, teröristlere adım attırmıyor.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Askerlerimiz son yaptığı operasyonda, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

Suriye'nin kuzeyinde operasyon

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."