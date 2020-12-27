Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE 27.12.2020, 15:04 27.12.2020, 15:27
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
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