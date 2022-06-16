Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde koymuyor.

Her geçen gün hain teöristleri inlerinde yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, haklı davasından dönmeyecek.

Milli Savunma Bakanlığı bir başarılı haberi duyurdu.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü

İki farklı harekat bölgesinde teröristlerin öldürüldüğünü duyuran Bakanlık, şu ifadeleri aktardı;

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"