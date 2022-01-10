Barışma isteğini reddeden eski nişanlısını öldürdü

Kadın cinayetleri hız kesmeden devam ederken, bir örnek de Mersin'den geldi.

Toroslar ilçesinde bir süre önce nişanlısıyla ayrılan 24 yaşındaki Barış Can U., barışma isteğiyle Naziye O.'nun (25) yanına gitti.

REDDEDİLİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

İşten çıkan genç kızın yanına giden şahıs, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı tabancayla 6 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'BARIŞMAK İÇİN GİTTİM' İDDİASI

Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, olay yerine eski nişanlısı ile barışmak için gittiğini söylediği öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.