Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs devrildi: 2 ölü, 14 yaralı
Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 03.10.2021, 09:26 03.10.2021, 11:34
Kaza, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi.
Otobüs, MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olan istişare toplantısına katılmak üzere yola çıkmıştı.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi.
Kazada, 19 kişinin bulunduğu otobüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi.
Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
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