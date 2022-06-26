Bartın-Karabük yolunda yaka seli: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Bartın'ın birçok bölgesinde yaka seli oluştu. Bartın-Karabük kara yolu sel nedeniyle tek şeride düşürüldü. Epçiler köyünde 6 ev tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Batı Karadeniz'de yağış başladı.
Yağış, sabah saatlerinde Bartın'da da etkili oldu. Bölgedeki birçok noktada yaka seli oluştu.
Bartın-Karabük kara yolunun Potbaşı mevkiinde yolun tamamı sularla kaplandı. Sürücüler araçlarıyla suların içinde güçlükle ilerledi.
Muratbey mevkiinde ise yol tek şeride düşürüldü. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
6 ev boşaltıldı
Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Epçiler köyünde dere yatağının taşması sonucu 6 evin zemininde hasar oluştu. Evler yıkılma riskine karşı tahliye edildi.
Belediye ve Özel İdare ekiplerince yaka seli ve taşkın ihbarı yapılan bölgelerde çalışma başlatıldı.
Yağışlar devam edecek
Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Karabük'te yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.
Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olması isteniyor.
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