Bartın’da doktordan kargo çalışanlarına darp

Bartın’da Aile Sağlığı Merkezi’nde doktor olarak görev yaptığı öğrenilen M.S.S., kargosunun durumunu sorgulatmak üzere kargo firmasının ofisine gitti.

Firma çalışanları M.S.S.’ye ait kargonun dağıtıma çıkarıldığını ve gün içinde teslim edileceğini söyledi.

Kurye cevap vermeyince daha da sinirlendi

Sinirli tavırlarla kargosunu bir an önce almak istediğini belirten M.S.S., ısrarla kargosunun nerede olduğunu sorunca firma çalışanları sahada dağıtım yapan kuryeyi cep telefonundan aradı.

Kuryenin telefona cevap vermemesi üzerine daha da sinirlenen M.S.S., kendisine yapılan telkinlere rağmen hakaret ve sözlü saldırılarda bulunmaya devam etti.,

Firma müdürünü darbetti

Çıkan tartışmada M.S.S., firma müdürü Sudiye Güney’e saldırıda bulunup darbetti.

Olay sırasında M.S.S.’yi durdurmaya çalışan kargo çalışanları da saldırıya uğradı.

İfadesi alındı, serbest kaldı

Yaşanan tartışmalar sonrası 2’si kadın 5 kişiyi darbeden M.S.S., aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Kargo çalışanlarının şikayeti üzerine emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.S.S., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

“Rüyalarıma giriyor sürekli, şikayetçiyim”

Kargo firmasında müdür olarak görev yapan ve doktorun şiddetine maruz kalan Sudiye Güney, “Kargosu teslim edilmediği için bize ağır hakaretlerde bulunduktan sonra bankoyu devirdi ve tarafıma saldırıda bulundu. Darbedildi, 3’ü bayan olmak üzere 2’si erkek çalışanımızdı. Bizi 5’imizi birden darbederek, kollarımdan, ayaklarımdan, saçımdan sürükleyerek beni dövmüştür. Olaydan sonra bana çok aşırı derecede ağır hakaretler, küfürler, taciz içerikli konuşmalar yaptığı için 2 gecedir uyuyamıyorum. Ağrılarımdan da uyuyamıyorum. Psikolojim çok kötüleşti. Rüyalarıma giriyor sürekli, şikayetçiyim.” dedi.

“Öfkesi çok büyüktü”

Firma çalışanlarından Hasan Semerci de, “Şahıs şubeye gelerek kargom nerede durumunu öğrenebilir miyim, kime teslim ettiniz diyerek bağırmaya başladı. Kurye arkadaşımızı aradık. O sırada kurye arkadaşımızın telefonu şarjdaymış. Telefona bakamadı. Ve telefona bakamayınca şahıs bize bağırıp çağırmaya başladı. Güzellikle; bağırmayın, kurye arkadaşımıza ulaşalım, kargonuzu bugün mutlaka teslim edeceğiz diye dile getirdik.

Yalnız müşteri tekrar bağırıp çağırmaya başladıktan sonra Sudiye Hanım'a şiddet girişiminde bulundu. Ayırırken hepimize darp uyguladı. Çünkü öfkesi çok büyüktü. Bu şekilde bayana şiddet nasıl uyguladı ya da hepimize nasıl şiddet uyguladı onu çözemedik. Biz gereken yerlere zaten ilettik şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.