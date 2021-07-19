Başakşehir'de çatı yangını

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede yangın çıktı.

Site içinde bulunan 13 katlı binanın çatısı yanmaya başladı.

Çatıdan önce dumanlar yükseldi, ardından alevler çatıyı sardı.

Yangınla birlikte katlara yoğun duman dolmaya başlayınca site sakinleri evlerini tahliye etti.

İtfaiye ekipleri bina yüksek olduğu için 60 metrelik yangın merdivenleriyle yangına müdahale ediyor.