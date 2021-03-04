"Başarının sırrı tarhana"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, koronavirüs salgını ile mücadeleyi başarılı şekilde sürdüğünü söyledi.

Seçim bölgesi Uşak'ın durumunun "düşük riskli iller" seviyesinde olduğunu kaydeden Güneş, mücadelede emeği geçen herkese teşekkür etti.

"BAŞARININ SIRRI UŞAK TARHANASI"

Güneş, “Biz buna ilaveten diyoruz ki, Covid-19 ile başarının sırrı Uşak tarhanasında. Uşak tarhanasının içindeki domatesi, soğanı, biberi, diğer taraftan baharatları Uşak’ta yetişiyor. Mineral zenginliği, nem oranı düşüklüğü, sevgiyle yoğurulması var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım Uşaklı” ifadelerini kullandı.

"ANTİBİYOTİK ETKİSİ GÖSTERİYOR"

"Tarhananın Covid olmamanızda etkisi var mı?" sorusu üzerine Güneş, “Bilimsel olarak açıklayamayız ama tarhananın içinde yüzde 30 civarında protein var. Soğanın içine konmasıyla antibiyotik etkisi gösteriyor.” şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Güneş, tarhana tüketiminin Uşak’ın koronavirüs haritasında düşük riskli iller arasında yer almasında etkisi olup olmadığına ilişkin soruya da, “Çok büyük etkisi var. Valimizin, belediye başkanlarımızın, emniyet personelimizin, Milli Eğitim personelimizin, Diyanet personelimizin, başta sağlık personeli, Uşak halkının çok büyük katkısı var ama işin asıl sırrı Uşak tarhanasında.” yanıtını verdi.

Güneş ayrıca basın mensuplarına tarhana çorbası ikram etti.