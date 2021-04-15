Başika'daki üsse saldırı! 1 asker şehit oldu

MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI ERBİL HAVALİMANININ VURULMASININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Erbil Uluslararası Havalimanı yakınına bir roketin düşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Ayrıca saldırının ardından Türk İHA'larının Başika semalarında uçtuğu öğrenildi.

BÖLGEDE BİR SİHA GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede bir SİHA'nın görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı belirtilen bakanlık açıklamasında, "Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÇAVUŞOĞLU, IKBY BAŞBAKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Barzani, Erbil ve Başika saldırıları hakkında bilgi verdi, Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyla ilgili yaptığı paylaşımda, ''Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız.'' ifadelerini kullandı.