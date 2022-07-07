Başımız Sağolsun!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca, Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.
Irak’ın Kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan sıcak çatışma sonucunda ağır olarak yaralanan Göksun nüfusa kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Murat YILDIRIM kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Askeri yetkililer, Göksun kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Jandarma komutanı üsteğmen mustafa karakaya, Aile ve sosyal hizmetler il müdürü mutlu kaya, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin coşkun Aydın Göksun kırsal Taşoluk mahallesindeki şehidin baba ocağına giderek Şehit Yıldırım’ın ailesine şehadet haberini verdi.
Öte yandan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Askeri yetkililer, Çumra ilçesine bağlı İçeri Çumra Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına gitti. Yetkililer, baba Bayram ile anne Yasemin Koca'ya oğullarının şehadet haberini iletti.
Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, haberin duyulmasıyla Koca ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.
Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Nişanlı olduğu öğrenildi.
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