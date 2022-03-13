Başından vurulmuş halde ölü bulundu
Arazide başından silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 39 yaşındaki bir adama ait olduğu belirlendi.
TÜRKİYE 13.03.2022, 12:48
Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Ulus Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi.
BAŞINDAN VURULDU
Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ferdi Sevim'e (39) ait olduğu tespit edildi.
Sevim'in başından silahla vurulduğu ve sağ bacağının altında tabanca olduğu görüldü.
Sevim'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sevim'in cesedi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis intihar üzerinde dururken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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